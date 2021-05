Vielleicht wird das Publikum Marc Erwin Babejs „Yesterday – Tomorrow“ ja noch realiter zu sehen bekommen. Denn vorgesehen haben die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim eine Ausstellungsdauer bis Ende Juni. Vorerst jedoch führt die Kuratorin Gabriele Pieke im Internet durch die Ausstellung mit dem Untertitel „Die Wiedergeburt der ägyptischen Kunst nach 2000 Jahren“. Denn Marc Erwin Babej vereint altägyptische Kunst und moderne Fotografie.

Die Reiss-Engelhorn-Museen verfügen selbst über eine Sammlung aus allen Epochen der antiken ägyptischen Geschichte, die unter der Leitung der Ägyptologin Gabriele Pieke steht. Zurzeit bietet sie eine digitale Zeitreise ins Alte Ägypten für Kinder mit seinen Göttern, Mumien, Hieroglyphen und Pyramiden an. Gabriele Pieke lädt zu einer aufregenden Zeitreise ein und stellt in der beliebten Ausstellung „Ägypten – Land der Unsterblichkeit“ ausgewählte Stücke vor. In acht Filmen verrät sie, wie der Alltag an den fruchtbaren Ufern des Nils ausgesehen hat. Neben den Filmen warten Bastelideen und Malvorlagen auf das junge Publikum.

Im Internet-Auftritt zur Ausstellung „Yesterday – Tomorrow“ kommt der in New York lebende Künstler Marc Erwin Babej auch selbst mit einem Video-Interview zu Wort. Er berichtet, wie er auf die Idee kam, der altägyptischen Kunst mit der Technik des 21. Jahrhunderts neues Leben einzuhauchen. Das Bild „Dear Pharao“ kann dafür beispielhaft stehen. Es zeigt die Präsentation von Hierarchie und Macht, bezieht sich auf Monumentalität als zur Schau gestelltes Mittel der Propaganda und schließt so altägyptische Kunst mit dem heute noch in Nordkorea bestehenden stalinistischen Personenkult kurz. Als Vorbild aus der altägyptischen Kunst dient Marc Babej hier der sogenannter Bedeutungsmaßstab, das heißt: Die abgebildeten Personen werden durch ihre Größe in ihrem Rang und in ihrer Bedeutung kenntlich gemacht.

In der altägyptischen Kunst werden Figuren eines bestimmten Typs wie etwa Diener oder Angehörige einer bestimmten Berufsgruppe sehr stereotyp dargestellt. In der Digitalfotografie wäre eine vollkommen identische Darstellung leicht möglich, jedoch würden die Figuren dann nicht wie generalisierte Typen, sondern wie vervielfältigte Kopien wirken. Um eine Unterscheidbarkeit zu gewährleisten, hat Marc Babej daher die Figuren mit verschiedenen Augenfarben, Hauttönungen und teils unterschiedlicher Größe variiert.

Der die Figuren rahmende Text deutet auf die politische Botschaft des Bildes hin. Er basiert auf drei der „Zehn großen Prinzipien der Schaffung eines einheitlichen ideologischen Systems“ und einem Ausschnitt der zugehörigen Präambel von Kim Jong-Il, der von 1994 bis 2011 als Diktator über Nordkorea geherrscht hat. Seine „Prinzipien“ bestimmten das tägliche Leben der nordkoreanischen Bevölkerung.

Marc Erwin Babej hat den dogmatischen Text in seinem Bild aufgenommen, da er Altägypten und Nordkorea als miteinander vergleichbar ansieht. Denn beide Herrschaftssysteme nutzen Gründungsmythen für die eigene Legitimation. Kim Il-Sung wurde vier Jahre nach seinem Tod zum „Ewigen Präsidenten und Ewigen Generalsekretär der Demokratischen Volksrepublik Korea“ ernannt. Außerdem wurde die „Legende“ von der Geburt des „Geliebten Führers“ Kim Jong-Il erschaffen. Ihr zufolge sollen nach seiner Geburt ein Stern und ein doppelter Regenbogen am Himmel erschienen sein.

Im Netz und Termin

Kuratorin Gabriele Pieke führt unter www.rem-mannheim.de durch die Ausstellung Marc Erwin Babej „Yesterday – Tomorrow“. Vorgesehen ist die Öffnung bis 28. Juni 2020.

Die Serie

Egal, ob „Mona Lisa“ von Leonardo da Vinci oder der konservierte Tigerhai von Damien Hirst: Museumsbesucher bleiben im Schnitt elf Sekunden vor einem Kunstwerk stehen, um es zu betrachten, aber bis zu 30 Sekunden, falls sie ergriffen sind. Wenn sich unsere Leser eine Minute Zeit nehmen, lernen sie in unserer Serie einzelne Werke genauer kennen, die von den Museen der Rhein-Neckar-Region jetzt online in Videos präsentiert werden. jel