Halten Wetter und Werktag die Feststimmung am zweiten Tag zwar noch in Grenzen, so zeigt die Stadtverwaltung sich bisher trotzdem überaus zufrieden. Man freue sich über die vielen Besucher, die insbesondere am Donnerstagabend zum Auftritt von Acoustic Vibration den Platz vor der Bühne und die Biergarnituren gefüllt hatten. Für alle Fälle habe man 5000 Regenponchos in petto und verteile diese bei Regen auf dem Rathausplatz. Zwischenfälle habe es bisher keine gegeben, das Programm könne stattfinden wie geplant und angekündigt. „Alles läuft wie am Schnürchen“, teilt Pressesprecherin Sandra Diehl auf Nachfrage mit. Die Stadt freue sich auch weiter auf viele Besucher und die kommenden Programmpunkte. Alles Aktuelle rund ums Fest gibt es in unserem Live-Blog.