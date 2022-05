Was macht nur Schneewittchen ohne seine sieben Zwerge? Die Frau wird sich emanzipiert haben. Wie auch immer, die Zwerglein hat Gerd Rehm in einem bedauernswerten Zustand in der Grünanlage in der Lindenstraße in Landau entdeckt. Rücksichtslos ausgesetzt?, wie er mutmaßt. Wenn sich jemand ihrer erbarmen möchte, melde er sich gerne bei der Redaktion: redlan@rheinpfalz.