Ein Leichtverletzter, mehr als 3000 Euro Sachschaden und ein nicht mehr fahrbereites Auto sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der bei der Autobahnausfahrt der A65 bei Landau-Süd. Nach Angaben der Polizei war ein 48 Jahre alter Renaultfahrer auf regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs. Er kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch, gegenzulenken, verlor er die Kontrolle über sein Auto, drehte sich und prallte gegen die Schutzplanke. Dabei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen am Arm. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Am 1. Juli war bereits eine 20-Jährige in derselben Ausfahrt ins Schleudern geraten und ebenfalls in die Leitplanke gekracht. Ein Warnhinweis in der Ausfahrt beschränkt das zulässige Höchsttempo bei Nässe auf 40 Stundenkilometer.