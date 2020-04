Die Auftaktveranstaltung des Benefiz-Konzerts „Annweiler rockt Corona“ hat einen Erlös von 500 Euro erbracht. Am vergangenen Samstag hatten The Bombshells im Hohenstaufensaal gespielt. Wegen Corona natürlich ohne Publikum. Dafür gab’s eine Live-Videoübertragung im Internet. Die Technik sei angesichts von 8000 Aufrufen zwar anfangs in die Knie gegangen, aber für die zweite Runde sei man gerüstet, versichert Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Die Spenden gehen zu 100 Prozent an die Bands. Am morgigen Samstag spielt um 20.30 Uhr Flash ’K’ Stream. Alle Infos gibt’s bei Facebook unter „Annweiler rockt Corona“.