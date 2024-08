Fluchthelfer von Perepelenko in Haft

Erst wurde der geflohene Strafgefangene Perepelenko gefasst, nun ein mutmaßlicher Fluchthelfer festgenommen. Allerdings wird vermutlich nur einer von beiden vor Gericht stehen.

Lokaler Starkregen ist kaum vorhersagbar

Die Region westlich von Kandel hatte von Freitag auf Samstag mit einem heftigen Starkregenereignis zu kämpfen. Bis zu 85 Liter pro Quadratmeter sind in eineinhalb Stunden gefallen. Christian Müller von Klima Palatina erklärt, wie es dazu kam.

Wechsel an der Spitze der Südpfälzer Handwerker

Martin Eichhorn war 18 Jahre lang das Gesicht der Handwerkerschaft der Südpfalz. Der Malermeister aus Nußdorf geht nun mit einem guten Gefühl, denn: „Da bewegt sich was.“

Solarparks am Rande des Pfälzerwalds

In Lug könnte bald der erste Solarpark in der Verbandsgemeinde Hauenstein entstehen – und zwar in direkter Nachbarschaft zum geplanten Großprojekt bei Völkersweiler. Aber die kommunale Energiegesellschaft hat auch noch drei andere Flächen auf dem Schirm.

Die nächste invasive Tierart

Nach der invasiven Ameisenart Tapinoma Magnum, von der sich in Herxheim eine Superkolonie niedergelassen hat, ist in der Südpfalz der nächste ungebetene tierische Gast aufgetaucht. Dieses Mal geht es um Hornissen, die den heimischen Bienen gefährlich werden könnten.