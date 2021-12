Annweiler konnte bei der SWR-Sendung „Stadt, Land, Quiz“ ein zweites Mal gegen die Stadt Murrhardt antreten, da in der ersten Runde die Punkte nicht korrekt gezählt wurde. Zuschauer hatte die SWR-Redaktion auf das falsche Ergebnis aufmerksam gemacht. Diesmal ging’s um das Thema „Irrungen und Wirrungen“. Dank der Hilfe vieler Bürger auf der Straße und via Facebook konnten Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried und seine Assistenz Jasmin Nether das Bilderrätsel lösen. Das Team aus Murrhardt war sogar extra nach Annweiler gekommen, um bei der Ermittlung des Ergebnisses dabei zu sein. Ob es für den Sieg gereicht hat? Das erfahren die Zuschauer am Samstag, 18.45 Uhr, im SWR.