Nach der guten Resonanz bei der ersten Benefizaktion zugunsten des Landauer Hospizes im vergangenen Jahr übernimmt der Förderverein „Ein Hospiz für LD-SÜW“ am Sonntag erneut die Bewirtung der Ringelsberghütte in Frankweiler. Wer den herbstlichen Pfälzerwald zu Fuß erkunden und dabei noch etwas Gutes tun möchte, kann dies am 3. Oktober tun: Von 9.30 bis 18 Uhr verkaufen Mitglieder des Vereins auf der Hütte selbst gebackenen Kuchen, Suppe und Bratwurst. Der Erlös geht an das Hospiz.

„Wir möchten mit dieser Aktion wieder Spenden sammeln, um die wichtige Arbeit zu unterstützen, die das Hospiz für die Menschen in Landau und im Kreis Südlichen Weinstraße leistet“, erklärt Dieter Lang, Geschäftsführer von Bethesda Landau und Schriftführer des Fördervereins, der bei der Benefizaktion ebenfalls hinter dem Tresen stehen wird.

Vom Waldparkplatz Frankweiler führen verschiedene ausgeschilderte Wege in etwa 30 Minuten zur Ringelsberghütte. Es gelten die aktuellen Corona-Hygieneregeln.