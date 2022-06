Hainfeld. Acht Hainfelder Winzer laden am Wochenende zur Weinrunde ein. Mit einem Weinglas bewaffnet, können Besucher am Samstag und Sonntag Keller für Keller durchstreifen, nach Herzenslust probieren und mit den Winzern fachsimpeln.

An der Veranstaltung teilnehmen werden die Weingüter Borell-Diehl, Glaser, Hundemer, Klein, Bernhard Koch, Werner Koch, Lutz und Scherr. Neben der Weinprobe offeriert jeder Betrieb Leckereien zum Wein. Darüber hinaus sorgt das Restaurant Am Dorfbrunnen, das Gasthaus Zum Logel und die Pfälzer Genuss Fraktion für das leibliche Wohl.

Eröffnung ist am Samstag um 16 Uhr im Weingut Klein. Dort präsentieren die beteiligten Betriebe ihren Lieblingstropfen aus dem Jahrgang 2021. Die Teilnahme an der Weinrunde kostet pro Tag 15 Euro, zudem wird ein Gläserpfand in Höhe von fünf Euro erhoben.