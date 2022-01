Weil ein 15-Jähriger in der Nacht zum Sonntag etwas zu zügig auf seinem Kleinkraftrad auf der L511 in Godramstein unterwegs war, kontrollierte ihn die Polizei. Dabei räumte er ein, dass er Veränderungen an seinem Fahrzeug vorgenommen habe, um schneller zu fahren. Einen Führerschein konnte er auch nicht vorweisen. Der junge Mann wurde an seine Eltern übergeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.