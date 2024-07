Gleich zu zwei Unfällen kam ist es am Donnerstag in Landau gekommen. Dabei wurden jeweils Zweiradfahrer übersehen und verletzt, teilt die Polizei mit. Der erste Unfall ereignete sich gegen 7.50 Uhr, als ein 56-jähriger Autofahrer im Westring in Fahrtrichtung Nordring unterwegs war und mit seinem Wagen nach links in die Badstraße abbiegen wollte. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 45-jährigen Mofafahrer, mit dem er kollidierte. Der Mofafahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Zum zweiten Unfall kam es gegen 10.40 Uhr. Hierbei fuhr eine 66-Jährige vom Westring kommend mit ihrem Auto im Nordring. Sie wollte nach links in die Hindenburgstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden, 25-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt. In beiden Fällen wurden Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, teilt die Polizei mit.