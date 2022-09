In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben sich in Billigheim gleich zwei Mal Diebe an Zweirädern zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, stahlen sie zwischen 23 und 8.30 Uhr in der Trifelsstraße ein schwarz-orangenes Leichtkraftrad, das später in der Industriestraße wieder gefunden werden konnte. Gegen 1.30 Uhr versuchten die Täter, in der Madenburgstraße einen Roller zu klauen. Nachdem der Halter Geräusche hörte und das Fenster öffnete, flüchteten drei Personen zu Fuß. Der Zeuge gab an, dass es sich vermutlich um Jugendliche handelte. Die Polizei geht davon aus, dass beide Taten in Zusammenhang stehen. Hinweise an die Polizei in Landau unter Telefon 06341 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de.