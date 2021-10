Blutspenden werden dringend benötigt. In den durch die Unwetterkatastrophe betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen können auf absehbare Zeit keine Blutspendetermine anberaumt werden, informiert der DRK-Blutspendedienst. Deshalb sei es umso wichtiger, dass genügend Spender andernorts zu den Terminen kommen, um die Versorgung mit Blutpräparaten sicherstellen zu können. Auch nach einer Corona-Impfung ist nach 24 Stunden eine Blutspende wieder möglich, sofern keine Impfreaktionen (grippeähnliche Symptome, Fieber) auftreten. Die nächsten Blutspendetermine in Landau sind am Montag, 11. Oktober, 16.30 bis 19.30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Arzheim und am Donnerstag, 21. Oktober, 16.30 bis 20.30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Mörlheim. Wegen der aktuellen Corona-Regeln gilt vor Ort Maskenpflicht, und es sollten Termine reserviert werden. Dies ist möglich unter https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de, über die kostenlose DRK-Blutspende-App oder die Hotline 0800 1194911. Spenderinnen und Spender ohne reservierte Spendenzeit müssen mit längeren Wartezeiten rechnen.