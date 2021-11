Die am 27. Oktober eingerichtete Absperrung in der Zweibrücker Straße in Landau wird früher abgebaut als gedacht. Die Baustelle ist ein Nadelöhr in dieser stark frequentierten Straße. Der Verkehr, der über die Wollmesheimer Straße stadteinwärts fährt, wird derzeit umgeleitet über die Lazarettstraße oder den Westbahnhof. Passanten haben den Eindruck, dass an der Baustelle nicht mehr gearbeitet wird. Energie Südwest hat eine defekte Gasleitung im Bereich der Robert-Koch-Straße erneuert. Eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung hat ergeben: Die Arbeiten sollen bis kommenden Samstagabend erledigt sein. Die Sperrung sei nur vorsorglich bis 19. November beantragt worden, weil in diesen Zeiten der Lieferengpässe niemand sagen könne, ob das Material zu bekommen sei, teilte die städtische Pressestelle mit. „Doch sie haben alles bekommen und Gas gegeben“, sagte Sprecherin Ricarda Bodenseh.