Ab sofort ist das Parken in Teilen des Parkquartiers Nordost und in neuen Bereichen des Parkquartiers West kostenpflichtig. Das Ziel: weniger Parkdruck und mehr freie Stellplätze für Menschen, die auf ihr Auto angewiesen sind. Wer in den ersten beiden Februar-Wochen beim Parken ohne Parkticket in einem der neuen Bereiche erwischt wird, kommt aber glimpflich davon. In dieser Übergangszeit verteilen die städtischen Mitarbeitenden statt Knöllchen lediglich Hinweiszettel. Beim Quartier Nordost handelt es sich um Wieslauter-, Erlenbach-, Klingbach- und Kaiserbachstraße. Hinzu kommen die Horststraße westlich der Brücke, der Parkplatz in der Horstschanze unter der Horstbrücke und der Teil der Neustadter Straße südlich der Zeppelinstraße. Im Quartier West werden die Luitpoldstraße, Teile der Eichbornstraße, Löhl-, Friesen-, Jahnstraße und der Prießnitzweg bewirtschaftet. Ausgenommen ist der Kurzzeitparkplatz am Stadion, bis dieser erneuert wird. Wer regelmäßig in einer der genannten Straße parkt, kann ein verbilligtes Vier-Monats- oder Jahresticket unter www.landau.de/parken beantragen oder nach Terminvereinbarung im Bürgerbüro kaufen.

Das Jahresticket kostet 180 Euro; das Vier-Monats-Ticket 72 Euro. Monatstickets gibt es für 18 Euro, Wochentickets für neun Euro und Tagestickets für drei Euro. Je Stunde kostet das Parken 1,20 Euro, fünf Minuten kosten 10 Cent.