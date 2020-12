Zwei Wildunfälle ereigneten sich am Dienstag auf der L 507 direkt nach der Autobahnüberführung in Richtung Großfischlingen, wie die Polizei berichtet. Gegen 18.20 Uhr rannte ein Reh einer 45-jährigen Fahrerin beim Überqueren der Fahrbahn in ihr Auto. Das Tier flüchtete in den angrenzenden Wald. Gegen 19.40 Uhr rannten drei Rehe über die Straße, wobei zwei der Tiere vom Auto eines 48-jährigen Fahrers erfasst wurden. An beiden Autos entstand Sachschaden.