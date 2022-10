Seit Freitag hat das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung SÜW 91 Neuinfizierte mit dem Coronavirus registriert. Aus dem Kreis Germersheim sind keine Fallzahlen bekannt, die Verwaltung ist am Brückentag geschlossen. Zwei weitere Patienten sind am oder mit dem Virus gestorben, einer aus der Stadt Landau und einer aus der Verbandsgemeinde Offenbach. Die Sieben-Tage-Inzidenz: 381,5 in Landau, 393,6 im Kreis Südliche Weinstraße und 254,4 im Kreis Germersheim.