Von Mittwoch auf Donnerstag sind in der Südpfalz 102 neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, 60 im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau, 42 im Kreis Germersheim. Zwei weitere Menschen sind an oder mit Corona gestorben, eine ältere Frau aus der Verbandsgemeinde Annweiler und ein älterer Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern. Insgesamt sind bisher 20 Menschen in Landau/SÜW und 56 im Kreis Germersheim im Zusammenhang mit der Pandemie gestorben. Die Inzidenzwerte (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) betragen jetzt 187,6 im Kreis Germersheim, 151,4 in Landau und 104,1 im Kreis SÜW. Aktuell noch infiziert sind 510 Menschen im Kreis SÜW und der Stadt Landau sowie 492 im Kreis Germersheim.

Erneut von Infektionen betroffen ist das Klinikum Landau-SÜW. In Landau wurden vier Patienten und drei Beschäftigte positiv auf Covid-19 getestet, an den Klinik-Standorten Annweiler und Bad Bergzabern jeweils ein Beschäftigter.

In der Klingbachschule Billigheim-Ingenheim wurden zwei Lehrkräfte positiv getestet, an der Realschule plus im Alfred-Grosser-Schulzentrum und an der Böhämmer-Grundschule, beide in Bad Bergzabern, wurde das Virus bei jeweils einem Schüler nachgewiesen. In der Südpfalzwerkstatt Offenbach ist ein Mitarbeiter infiziert. Sieben Menschen wurden vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft.

Im Kreis Germersheim sind die Eduard-Orth-Grundschule und die Kita Arche-Noah, beide in Germersheim, mit je einem Fall betroffen. In der Kita ist die betroffene Gruppe in Quarantäne.

