Zwei Todesfälle in Landau und der Verbandsgemeinde Lingenfeld sowie 60 Neuinfektionen mit dem Coronavirus melden die Gesundheitsämter der Kreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie der Stadt Landau. Sieben Neuinfektionen gab es im Kreis SÜW und der Stadt Landau, 53 weitere im Kreis Germersheim. Somit hat Corona in der Südpfalz 249 Menschenleben gefordert, 141 im Kreis SÜW und der Stadt Landau und 108 im Kreis Germersheim. Neu betroffen sind die Katholische Kindertageseinrichtung St. Josef in Offenbach, wo ein Mitarbeiter positiv getestet wurde und drei Menschen als Kontaktpersonen der Kategorie I in Quarantäne müssen. Zwei weitere Infektion wurden bei Betreuungspersonen an der Grundschule Nußdorf und der Grundschule Herxheim nachgewiesen. Dort laufen die weiteren Ermittlungen noch. In der Südpfalzwerkstatt Offenbach ist ein Mitarbeiter bereits in der vergangenen Woche positiv getestet worden. Dort gab es zehn enge Kontaktpersonen. Auch im St. Paulus-Stift Herxheim wurde das Virus bei einem Mitarbeiter nachgewiesen; neun Personen wurden als Kontaktpersonen der Kategorie I eingestuft.

Die Inzidenzwerte (Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) sind in Landau auf 23,5 (Warnstufe gelb) und im Kreis SÜW auf 37,1 (Gefahrenstufe orange) gefallen, im Kreis Germersheim dagegen auf 127,1 (Alarmstufe rot) gestiegen.

