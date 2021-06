In Landau alles gleich geblieben: Die Sieben-Tages-Inzidenz der Stadt liegt nach Mitteilung des Landesuntersuchungsamts am Donnerstag bei 2,1 – genau wie am Vortag. Im Kreis Südliche Weinstraße liegt die Inzidenz bei 0,9, im Kreis Germersheim bei 6,2. Die landesweite Inzidenz sinkt weiter und beträgt heute 6,2 (gestern: 7,3). Die Gesundheitsämter melden je eine weitere Corona-Infektion für den Kreis Südliche Weinstraße und den Kreis Germersheim.

Die aktuelle, mittlerweile 23. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz kann auf www.corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen eingesehen werden. Hier sind alle Corona-Regeln aufgeführt. Viele Informationen rund um das Thema Corona in Landau gibt es auch auf www.landau.de/corona.