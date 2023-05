Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das neue Wasgau-Quartier im Südwesten Landau wächst zusehends. In den beiden Blocks in der zweiten Reihe wird derzeit der Estrich gemacht. Für die Wohnungen in den anderen Objekten beginnt jetzt die Vermarktung.

Die Lage ist 1a. Der Blick auf die Kleine Kalmit und auf Haardtrand sowie Wasgau ist fantastisch. Der Standort hat seinen Preis. Die vier 180 Quadratmeter großen Penthäuser kosten inklusive