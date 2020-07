Zwei leichtverletzte Autofahrer sowie zwei wirtschaftliche Totalschäden an den jeweiligen Fahrzeugen ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der L 540 zwischen Freimersheim und Hochstadt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat sich der Unfall bereits am Montag um 7.30 Uhr ereignet. Demnach wollte ein 53-jähriger Autofahrer nach links in einen Feldweg abbiegen, dabei übersah er das entgegenkommende Fahrzeug eines 30-Jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße. Durch die Kollision wurden beide Autofahrer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden liegt bei über 10.000 Euro.