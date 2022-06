Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagvormittag in der Oberen Hauptstraßen in Herxheim ereignet hat. Ein 41-Jähriger hatte zu spät erkannt, dass eine gleichaltrige Autofahrerin, die vor ihm war, verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Sowohl die Geschädigte als auch ihre 32-jährige Beifahrerin klagten anschließend über Kopfschmerzen. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.