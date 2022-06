Bei einer Auseinandersetzung am Dienstag gegen 12.30 Uhr in der Landauer Marktstraße haben sich zwei 28-jährige Männer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen den Streit gemeldet – im Spiel war auch ein Brecheisen. Der eine Mann hat sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, der andere hat eine Verletzung am Arm davongetragen. Die Hintergründe seien noch unklar. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.