Zu zwei Unfällen mit Rennradfahrern kam es am Donnerstag, wie die Polizei berichtet. Auf der Kalmithöhenstraße bei Maikammer verunglückte gegen 15.40 Uhr ein 51-jähriger Rennradfahrer. Laut Polizei stürzte er vermutlich infolge eines Fahrfehlers in einer Linkskurve über seinen Lenker und verletzte sich schwer. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

In der Ruprechtstraße in Edesheim verletzte sich gegen 17.45 Uhr ein Rennradfahrer an der rechten Hand, als er infolge eines Fahrfehlers mit einem geparkten Auto kollidierte und zu Boden stürzte. Mit einem Passanten hatte der Unbekannte im „Rennradoutfit“ noch gesprochen, bevor er sich in Richtung Hainfeld aus dem Staub machte, wie die Polizei berichtet. Durch die Kollision wurde die Heckklappe des Fahrzeugs beschädigt. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06323 9550.