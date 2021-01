Am Mittwoch kam es aufgrund der winterlichen Witterung zu zwei Unfällen. Wie die Polizei Edenkoben berichtet, geriet am Vormittag eine Autofahrerin auf der L 512 zwischen Hainfeld und Flemlingen auf schneeglatter Fahrbahn aus einer Kurve. Dabei riss ihr Wagen zwei Leitpfosten aus ihrer Verankerung. Die Fahrt endete im Graben. Ein Abschleppwagen musste das Auto bergen. Auch in Maikammer konnte ein Autofahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten. Sein Wagen schlitterte bei blockierter Bremse über den verschneiten Untergrund und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Glücklicherweise wurde bei beiden Unfällen niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt zusammen etwa 5000 Euro.