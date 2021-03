Zwei Unbekannte haben am Dienstag zwischen 16.50 und 17 Uhr in der Landauer Xylanderstraße einen Segway-E-Scooter gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Eigentümer den Scooter kurz unbeaufsichtigt abgestellt. Wie das Duo das Zahlenschloss öffnen konnten, ist der Polizei nicht bekannt. Ein Zeuge beschrieb zwei junge Männer zwischen 18 und 20 Jahren als Täter. Auch der Eigentümer hat sich bei der RHEINPFALZ gemeldet, es handele sich um ein hochwertiges Modell mit 65 Kilometern Reichweite. Der Scooter ist auffällig: An den schwarzen Felgen sind blaue Streifen, seitlich an den Rädern sind orangefarbene Reflektoren angebracht. Hinweise an die Landauer Polizei unter Telefon 06341 2870.