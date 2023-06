Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend kurz vor Mitternacht einen 64-jährigen Radfahrer in der Friedhofsstraße in Offenbach ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in Richtung Landauer Straße unterwegs. Dabei kamen ihm zwei dunkel gekleidete Personen entgegen. Im Bereich des Friedhofs, als er in ihrer Höhe war, verpasste einer der beiden dem Radler einen Stoß. Der 64-Jährige fiel dabei zu Boden. Die Täter hielten ihn fest und raubten ihm seine Bauchtasche und eine Armbanduhr, bevor sie flüchteten. Die Unbekannten trugen dunkle Jogginghosen und ärmellose, dunkle Kapuzenpullover. Einer der beiden hatte trotz Dunkelheit eine Sonnenbrille auf, der zweite trug eine Mütze mit der Aufschrift Adidas. Nach Angaben des Geschädigten, der bei der Tat leicht verletzt wurde, waren die beiden Personen geschätzt zwischen 18- und 25 Jahre alt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.