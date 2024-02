Die Polizei hat in der Nacht auf Freitag gleich zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die zu viel Alkohol intus hatten. Für einen 52-Jährigen war die Fahrt in der Neustadter Straße in Hochstadt beendet, weil der Atemalkoholtest einen Wert von 0,56 Promille ergab. Ebenfalls Alkoholgeruch konnte bei einer 28-jährigen Mercedes-Fahrerin in der Marianne-Carré-Straße in Landau festgestellt werden. Der Alkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 0,8 Promille. Beide Personen mussten die Schlüssel abgeben, sie müssen sich auf ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro einstellen, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.