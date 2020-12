Im Landkreis Germersheim sind zwei weitere ältere Personen an oder mit Covid-19 gestorben. Damit steigt die Zahl der Toten auf 48 in der Südpfalz an. Wie die Gesundheitsämter melden, sind seit Mittwoch 73 neue Corona-Infizierte registriert worden, 38 in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße, 35 im Kreis Germersheim. Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 452 bestätigte positive Fälle, in Landau sind es 123, im Kreis Germersheim 314.

Folgende Einrichtungen sind aktuell neu betroffen: Im Altenzentrum St. Josef Herxheim ein Bewohner, im Bethesda Landau ein Bewohner, im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße am Standort Landau drei Patienten und zwei Beschäftigte, am Standort Annweiler ein Patient und eine Beschäftigte, im Gymnasium des Pamina-Schulzentrums Herxheim ein Schüler (15 Schüler wurden der Kategorie 1 zugeordnet), im St. Paulus-Stift Herxheim drei Bewohner und zwei Mitarbeiter, in der Seniorenresidenz Römergarten Offenbach ein Bewohner, fünf weitere Personen wurden der Kategorie 1 zugeordnet.