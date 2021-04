Zwei weitere Südpfälzer sind nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilen die zuständigen Gesundheitsämter mit. Eine der Personen stammt aus dem Kreis Germersheim, bei der anderen handelt es sich um einen älteren Mann aus der Verbandsgemeinde Herxheim. Zudem gibt es 84 Neuinfektionen in der Südpfalz. 38 davon im Kreis Germersheim, 46 im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau.

Unter den Infizierten sind drei Mitarbeiter des Katholischen Altenzentrums in Landau, hier dauern die Kontaktermittlungen noch an. Ebenfalls positiv getestet wurde ein Lehrer der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße, Standort Bad Bergzabern, 20 Personen müssen in Quarantäne. Weiterhin wurden zwei Patienten der Edith-Stein-Klinik Bad Bergzabernpositiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet.

Die Sieben-Tages-Inzidenzwerte liegen Stand Freitag, 14.10 Uhr, bei 163,5 im Kreis Germersheim, 108,6 im Kreis Südliche Weinstraße und 106,7 in der Stadt Landau. Die Werte geben die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage an.

