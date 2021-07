Es gibt neue putzige Jungtiere im Landauer Zoo: Die Visayas-Mähnenschweine haben bereits Anfang Juni drei Jungtiere bekommen – das sind die Ersten in der neuen Philippinen-Anlage, teilt der Zoo mit. Das Muttertier, das im letzten Sommer zum ersten Mal erfolgreich Ferkel aufgezogen hatte, sei dieses Mal deutlich entspannter und dulde sowohl ihre drei Jungtiere von 2020 und den Vater um sich. So sei die gesamte Großfamilie bereits für die Besucher auf der Außenanlage zu beobachten. Nachwuchs gibt es auch im Nachbargehege bei den Prinz-Alfred-Hirschen. Am 17. Juni brachte eine 2015 im Zoo Landau geborene Kuh ihr drittes Jungtier ohne Probleme zur Welt, teilt der Zoo weiter mit. Ihre 2018 geborene Tochter unterstütze die Mutterkuh bei der Aufzucht – sie bemühe sich emsig um das Neugeborene. Nur den Vater duldeten die beiden Damen nach der Geburt noch nicht wieder in ihrer Nähe. Die Schweine und die Hirsche zählen zu den bedrohten Arten.