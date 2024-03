Ein 16-jähriger Rollerfahrer und seine gleichaltrige Sozia haben sich bei einem Unfall am Donnerstag gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Kirchstraße/Gartenstraße in Gommersheim leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Fahrer von der Kirchstraße nach rechts in die Gartenstraße abbiegen. Dabei hat er die Kurve zu weit gefahren und ist mit einem wartenden Pkw kollidiert. Beide zogen sich beim Sturz Schürfwunden zu. Der Rollen war nicht mehr fahrbereit, das Auto wurde nur leicht beschädigt.