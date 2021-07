Am Freitag und Samstag, 23. und 24. Juli, kommen Weinfreunde in Landau auf ihre Kosten: Beim „Weinerlebnis Landau-Südliche Weinstraße“ schenken 78 Winzer ihre feinen Tropfen aus. Von jeweils 16 bis 22 Uhr können die Besucher an sechs Stellen in der Stadt aus rund 550 Weinen wählen – und mit einem Tagesticket zu 25 Euro so viel verkosten, wie sie mögen. Weil corona-bedingt die Weintage der Südlichen Weinstraße zum zweiten Mal gestrichen werden müssen, lockt die Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße mit diesem neuen Format Gäste in die Stadt. Der Einzelhandel begleitet das Weinerlebnis am Freitag mit einem Abendverkauf bis 22 Uhr und am Samstag mit einem langen Shoppingtag bis 18 Uhr. In der Galerie Z werden Farbradierungen von Gerhard Hofmann und Armin Mueller-Stahl ausgestellt.

Info



Tickets gibt es zu 25 Euro und zu 35 Euro für zwei Tage, jeweils plus Vorverkaufsgebühr, unter www.events-ld-suew.de.