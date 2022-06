Auch im Freibad Edesheim wird das 50-jährige Bestehen der Verbandsgemeinde Edenkoben gefeiert. Das Schwimmbadfest lockt gleich an zwei Tagen. Am Freitag ab 20 Uhr wird DJ Ajestro auflegen. Der Badebetrieb endet an diesem Tag um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ein abwechslungsreiches Programm wartet auch am Samstag auf die Besucher. Ab 12 Uhr ist Spiel, Spaß und Spannung mit dem Jugendbüro der Verbandsgemeinde angesagt, bei freiem Eintritt. Es gibt auch eine Hüpfburg. Der Volleyballclub Hainfeld steht auf dem Beachvolleyballfeld für Spiele bereit. Um 15 Uhr gibt Magic Chris eine Zaubershow. Davor und danach zeigen die Turngruppen der SG Edesheim ihr Können. Zum Abschluss rockt ab 19 Uhr die Jugendzentrumsband Weinstrasse99 und ab 20.30 Uhr Ampra die Bühne.