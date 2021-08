An diesem Wochenende wird der Rathausplatz in Annweiler zum Open-Air-Kino. In lauschiger Abendstimmung können Besucher nicht nur den Blick auf den Trifels, sondern auch endlich mal wieder auf eine Leinwand genießen.

Seit Monaten hat das kleine „Kino digital“ im Hohenstaufensaal in Annweiler wegen der schwierigen Corona-Lage geschlossen. Jetzt sorgt Kinobetreiber Klaus Fischer zusammen mit dem Rex-Kino-Center Schifferstadt und Unterstützung der Stadt für zwei Tage Kino-Unterhaltung unter freiem Himmel.

Am Freitag steht die französische Komödie „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ auf dem Programm. Isabelle Huppert spielt darin eine Übersetzerin im Pariser Drogendezernat, die sich mit Drogendeals ein gutes Sümmchen dazu verdient. Für Samstag haben sich die Veranstalter für den oscarprämierten Film „Bohemian Rhapsody“ entschieden. Darin geht es um Queen-Frontmann Freddie Mercury, gespielt von Rami Malek.

Gute Wetteraussichten

Die Veranstaltung findet unter den derzeit geltenden Corona-Bestimmungen statt. Es besteht die Möglichkeit, sich über die Luca-App oder ausliegenden Kontaktformulare anzumelden. Es gilt das Abstandsgebot und Maskenpflicht im Kassenbereich. Während der Vorstellung kann die Maske am Platz abgesetzt werden. Das Kaisereck bewirtet die Besucher mit Speisen und Getränken.

Mit guten Wetteraussichten für Freitag und Samstag freut sich Kinobetreiber Klaus Fischer auf das neue Open-Air-Kino-Ereignis in Annweiler und hofft auf zahlreiche Besucher. Karten gibt es für zehn Euro im Vorverkauf unter www.rex-schifferstadt.de und an der Abendkasse. Einlass ist ab 20 Uhr, der Vorstellungsbeginn ist nach Einbruch der Dämmerung gegen 20.45 Uhr geplant. Ab Freitag, 27. August, beginnt dann auch wieder der reguläre Spielbetrieb im Kino im Hohenstaufensaal. Unter www.hohenstaufenkino.de gibt es Informationen und Karten.