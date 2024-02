Nach dem Ende des Fasnachtsumzugs am Sonntagnachmittag in Insheim ist es zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei informiert, haben zwei Männer im Alter von 25 und 21 Jahren versucht, in einen der Umzugswagen einzudringen. Sie konnten daran gehindert werden. Was aber folgte, war eine körperliche Auseinandersetzung, bei der drei Personen leichte Verletzungen erlitten. Die Beamten sprachen gegen die beiden Beteiligten einen Platzverweis aus und leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870. Die Veranstaltung lief ansonsten friedlich ab, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht.