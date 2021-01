Im Landkreis Germersheim hat es zwei weitere Corona-Todesopfer gegeben. Es habe sich um ältere Menschen gehandelt, teilt die Kreisverwaltung mit. Damit steigt die Anzahl der Todesfälle dort auf 75. Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau ist es bei 44 Todesopfern geblieben. Insgesamt sind in der Südpfalz 24 Neuinfektionen nachgewiesen worden, 16 im Kreis Germersheim und sechs im Kreis SÜW beziehungsweise der Stadt Landau. 935 Infektionen sind noch aktiv, 452 an der Weinstraße und 493 am Rhein.

Neu von Infektionen betroffen sind das Pfalzklinikum Klingenmünster (ein Mitarbeiter), das St. Paulus-Stift Herxheim (ein Bewohner), die Pro-Seniore-Residenz Bad Bergzabern (ein Bewohner), das Altenzentrum St. Josef Herxheim (zwei Bewohner), die Edith-Stein-Fachklinik Bad Bergzabern (seit 28. Dezember sieben Mitarbeiter und zwei Patienten), das Bethesda Landau (ein Mitarbeiter).

Bund und Länder haben gestern beschlossen, ab einem Inzidenzwert von 200 (Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) den Bewegungsradius der Einwohner auf 15 Kilometer um den Wohnort zu begrenzen. Davon sind die Gebietskörperschaften in der Südpfalz derzeit weit entfernt: Im Kreis Germersheim beträgt der Inzidenzwert jetzt 70,5, im Kreis Südliche Weinstraße 117,6 und in der Stadt Landau 121,6.

Mehr zum Thema

.