Am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag wird der städtische Bauhof notwendige Reinigungsarbeiten im Bereich des Parkplatzes der Villa Gotthold und am Bahnhofes in Annweiler erledigen. Darüber informiert Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Dafür wird am Mittwoch der Parkplatz der Villa Gotthold und am Donnerstag der Bereich an den Park-and-Ride-Parkplätzen am Annweilerer Bahnhof gesperrt.