Die Verbandsgemeinde Edenkoben hat in Abstimmung mit der Aktion Südpfalz und der Ortsgemeinde Böbingen zwei Kanadapappeln am Triefenbach gefällt, in die der Blitz eingeschlagen war. Große Äste waren heruntergefallen, zudem hat der Zunderschwamm die Pappeln in die Knie gezwungen. Die Gefahr, dass herabstürzende Äste vorbeikommende Menschen und Tiere verletzen, sei zu groß gewesen, heißt es. In direkter Nachbarschaft würden Kopfweiden geschnitten und Erlen gepflanzt.