Auch beruflich in der Heimat angekommen: Seit 1. August verstärken Christoph Demko und Steven Meyer die Lokalredaktion Landau.

Christoph Demko wird sich vor allem um die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern kümmern. Seine ersten Texte hat der 34-Jährige, der zunächst in Stupferich bei Karlsruhe wohnte und seit 1992 in Hagenbach lebt, 2014 als freier Mitarbeiter der Lokalredaktion Germersheim/Wörth geschrieben. Nach seinem Studium der Sozialwissenschaften an der Uni Landau startete er 2015 bei der RHEINPFALZ-Tochter MSSW sein Volontariat, das ihn auch für einige Wochen in die Redaktion nach Landau führte. Seit 2017 arbeitete Demko als Redakteur unter anderem für das Freizeitmagazin Leo und zuletzt für die Mantel-Redaktion der Pirmasenser Zeitung.

Auch Steven Meyer hat vor seinem Wechsel nach Landau als Redakteur und Teamleiter für MSSW gearbeitet. Nach dem Abschluss seines Studiums der neueren und neuesten Geschichte mit Master-Abschluss in Karlsruhe und einem zehnmonatigen Aufenthalt in den USA hat er bei der Pirmasenser Zeitung volontiert. Es folgten fünf Jahre als freier Journalist, bis er 2015 bei der MSSW in Ludwigshafen startete und in diversen Ressorts Mantel-Seiten für die Pirmasenser Zeitung produzierte. Geboren wurde Steven Meyer 1976 in Landau, aufgewachsen ist er in Klingenmünster. Die Südpfalz ist dem 45-Jährigen, der inzwischen in Ilbesheim wohnt, bestens vertraut. Über diese Region zu berichten, ist ihm eine besondere Freude. In seiner Freizeit interessieren ihn die Geschehnisse an der Börse. Ganz besonders gerne – quasi zur ultimativen Entspannung – steht er mit seinen beiden Söhnen auf dem Landauer Tennisplatz. rhp