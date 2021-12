Das Corona-Testangebot in der Verbandsgemeine Edenkoben wird um zwei Stationen erweitert. Ein Container ist bereits auf dem Parkplatz vor dem Rathaus in Gommersheim aufgestellt worden, ein weiterer Standort wird sich am Bahnhof vor dem Bauhof in Edesheim befinden. Los geht es am Freitag. Die Öffnungszeiten sind vorerst identisch. Getestet wird dann montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr sowie samstags und sontags von 8 bis 12 Uhr und von 16 bis 19 Uhr. Je nach Nachfrage sind Änderungen möglich.