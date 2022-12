Die Liste des Ortsteils Hayna an geplanten Investitionen im kommenden Jahr ist kurz. Die zwei größten Posten: 300.000 Euro für den Bau zweier Bushaltestellen in der Nikolausstraße und der Hauptstraße. Mehr als zwei Drittel der Kosten wird durch Zuschüsse abgedeckt. „Die Haltestellen sind momentan nur Schilder am Straßenrand“, erklärt Ortsvorsteher Markus Dudenhöffer. „Es sollen Sitzbänke mit Überdachung hinkommen, dazu muss alles barrierefrei gebaut werden.“ Die Ausgaben waren bereits im letzten Haushalt vorgesehen. Aufgrund voller Auftragsbücher hatte sich aber keine Firma gefunden, um die Arbeiten zu erledigen.

Weitere 100.000 Euro sind für die Ertüchtigung der Kita vorgesehen, es geht unter anderem um den Brandschutz und die Elektrik. Ein Architekt muss sich zunächst ein Bild machen, was alles anfällt. Eine Sitzbank für den Spielplatz Geyersching wird 2000 Euro kosten. 10.000 Euro sind als Planungskosten für verkehrsberuhigende Maßnahmen an den Ortseingängen eingeplant.

Der Ortsbeirat hat die Haushaltsansätze in der Sitzung abgesegnet. Sie fließen nun in den Gesamthaushalt der Ortsgemeinde Herxheim ein, der dann noch mal gesondert vom dortigen Ortsgemeinderat bestätigt werden muss.