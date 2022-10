Der Zoo kann sich über zwei neue Bennett-Kängurus freuen. Wie der Tierpark mitteilt, sind je ein Männchen und ein Weibchen von einem Privathalter aus Belgien am 1. Oktober in Landau eingetroffen. Die beiden Tiere befänden sich derzeit in der Eingewöhnungsphase. Sie waren zunächst in einem Stall im Vorgehege untergebracht und konnten so das dritte Känguru am Gitter kennenlernen. Nun werden die beiden in diesem Frühjahr geborenen Tiere auch auf die Außenanlage gelassen. Damit die Eingewöhnung für die Kängurus leichter fällt, ist das begehbare Gehege für die Zoobesucher für einige Zeit gesperrt, teilt der Zoo weiter mit. Abgegeben wurden in der jüngeren Vergangenheit ein weibliches Visayas-Mähnenschwein und zwei Küken der Mexikanischen Stelzenläufer – für Letztere ist bereits Ersatz gekommen.