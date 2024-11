Ein Investor will an zwei Orten zwei unterschiedliche Neubauprojekte angehen. Seinen ersten Vorschlag hat die Lokalpolitik abgelehnt. Beim zweiten sieht es nun besser aus.

Die ursprüngliche Planung ist abgelehnt worden, nun kommt ein Investor mit einem neuen Vorschlag für zwei Bauprojekte in Landau. Ein im Bauausschuss namentlich nicht genannter künftiger Bauherr will am Spitalmühlweg, grob in der Nähe der Pfahlbauten bei den Tennisanlagen, bis zu sieben Einfamilienhäuser und an der Zweibrücker Straße ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus mit 33 geförderten Wohneinheiten errichten.

Zunächst hatte der Investor gefragt, ob er am Spitalmühlweg/Lohgraben 18 Wohneinheiten in vier Mehrfamilienhäusern sowie zwei Einfamilienhäusern schaffen kann. Dazu eben der zweite Bau an der Zweibrücker Straße. Dabei wollte er bei der Quotierung von gefördertem Wohnraum einen Handel abschließen: In der Zweibrücker Straße schaffe er 100 Prozent geförderten Wohnraum, aber beim Tennisverein keinen. In Summe liege er damit massiv über dem Drittel geförderten Wohnraum, der bei Neubauprojekten geschaffen werden müsste. Der Bauausschuss hat dies damals abgelehnt.

Gibt es eine Quelle in der Gegend?

Am Dienstag dann hat Bauamtsleiter Christoph Kamplade über die neuen Pläne informiert – denn rechtlich spreche zunächst absolut nichts gegen die Idee, die in der Bauvoranfrage formuliert wurde. Einfamilienhäuser in der Gegend um den Spitalmühlweg entsprächen einer ortsüblichen Bebauung. Ob die Pläne dann im Detail so genehmigt werden könnten, sei wiederum eine andere Frage.

Denn: Auf der Fläche oder in direkter Nähe gibt es laut Norbert Herrmann (AfD) wohl eine Quelle. Der Schrebergartenverein beispielsweise habe seine Fläche deshalb auch nicht vollumfänglich bekommen. Das werde dann aber im Verlauf der detaillierteren Planungen von der Unteren Naturschutzbehörde geklärt.

Den ersten Reflex der Grünen, die Schaffung von Einfamilienhäusern in der Kernstadt zu verhindern, wies Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) klar zurück. Es gebe derzeit keinen gültigen Bebauungsplan für diesen Bereich, der das verbiete. Und nach einer Bauvoranfrage schnell einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan mit Veränderungssperre zu erlassen, gehe einfach nicht. Zudem sei das Bauamt derzeit auch nicht in der Lage, die ganze Stadt zu überplanen.