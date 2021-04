Die Autobahn GmbH lässt kommende Woche auf der A65 an mehreren Stellen Frost- und Witterungsschäden beseitigen. Dafür muss die Autobahn jeweils halbseitig gesperrt werden. Konkret: In der Nacht von Donnerstag, 29. April, 20 Uhr, auf Freitag, 6 Uhr, gibt es eine halbseitige Sperrung zwischen der Anschlussstelle Landau-Süd und der Anschlussstelle Insheim in Fahrtrichtung Karlsruhe. Der Verkehr wird über die zweite Spur an der Baustelle vorbeigeleitet. Von Freitag 20 Uhr, auf Samstag, 6 Uhr, wird dann die Fahrbahn in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen Landau-Nord und Landau-Zentrum halbseitig gesperrt.