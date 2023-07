Die Polizei vermeldet zwei Unfälle von Motorradfahrern am Sonntag auf der B48 durchs Wellbachtal. Ein 28-Jähriger und eine 47-Jährige waren zu schnell unterwegs und sind gestürzt. Beide haben sich an der Hand verletzt. Am Samstag hatte die Polizei das Wellbachtal überwacht, dabei wurden keine Verstöße festgestellt.