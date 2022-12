Das Landesamt für Geologie und Bergbau zeigt auf seiner Homepage über lokale Erdbebenereignisse zwei Beben in Insheim an, eines am Samstag, 17. Dezember, um 7.24 Uhr UTC, eines am Donnerstag, 22. Dezember, um 6.05 UTC. Die Abkürzung steht für Universal Time Coordinated, koordinierte Weltzeit. Diese liegt derzeit eine Stunde hinter der Winterzeit zurück, die Beben waren also um 6.24 und um 5.05 Uhr. Beide sind als „manually created“ oder induziert eingestuft, also als nicht natürlichen Ursprungs. Als Auslöser kommt nur der Betrieb des Geothermiekraftwerkes in Insheim infrage.

Beim Beben am Donnerstag lag das sogenannte Hypozentrum, der Erdbebenherd, in zwei Kilometern Tiefe zwischen Insheim und Rohrbach. Es hatte eine Magnitude von 1,7 auf der Richterskala. Das Beben vom Samstag wurde in vier Kilometern Tiefe unter Insheim ausgelöst, es hatte eine Magnitude von 1,8. Beide Erschütterungen zählen somit zu den Mikrobeben (Magnitude unter 2), die in der Regel nicht spürbar sind.