Eine 13- und eine 14-Jährige haben sich am Freitag gegen 17.20 Uhr auf der Straße Im Vogelsang in Landau beim Anfertigen von Selfies verletzt. Wie die Polizei mitteilt, standen die Mädchen auf einem nicht versicherten E-Roller. Während des Versuchs, Selbstporträts aufzunehmen, stürzten die beiden und verletzten sich „nicht unerheblich“. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.