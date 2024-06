Die beiden Leuchtturmprojekte der Kommune der Zukunft in Arzheim und in Queichheim werden am Freitag offiziell eingeweiht und der Öffentlichkeit übergeben. Im Landauer Stadtdorf Arzheim soll dies um 12 Uhr passieren. Hier wird der Sport- und Mehrgenerationenpark an der Arzheimer Hauptstraße 128 eingeweiht. Das passiert unter anderem zusammen mit Innenminister Michael Ebling (SPD) und Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU). In Queichheim ist das Refugium Queichwiesen fertig gestellt. Einweihung ist hier um 13.30 Uhr am Fitnesspunkt 1 gegenüber des La-Ola-Parkplatzes. Dort sprechen der Oberbürgermeister und der scheidende Ortsvorsteher Jürgen Doll (CDU) Grußworte, teilt die Stadtverwaltung mit. Beim Refugium handelt es sich um einen Fitnessparcours mit Infotafeln zur Umweltbildung sowie Ruhebänken, Liegen und Hängematten zum Ausruhen und Verweilen.

Vor rund sieben Jahren haben sich die Bewohner der Stadtdörfer beim Modellprojekt „Kommune der Zukunft“ auf den Weg gemacht, sich aktiv in die Entwicklung ihres Dorfes einzubringen. Entstanden sind dabei unter anderem die Leuchtturmprojekte.